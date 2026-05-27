Palermo-Montecarlo 2026 già oltre 20 le barche iscritte alla regata

La Palermo-Montecarlo 2026 ha già oltre 20 imbarcazioni iscritte. La regata, programmata per fine agosto, è organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con la collaborazione dello Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda. Si tratta di una delle principali competizioni nel Mediterraneo, considerata un momento chiave per le squadre in gara. L’evento attira partecipanti da diversi paesi e rappresenta un appuntamento di rilievo nel calendario velico.

Cresce l’attesa per la Palermo-Montecarlo, la grande regata mediterranea di fine agosto organizzata dal Circolo della Vela Sicilia in collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda, considerata un passaggio cruciale per dare l’assalto decisivo alla classifica del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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