Redefine Everyday Comfort with Baseus Bowie MC2 Open-Ear Audio

Da corrieretoscano.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi è stato annunciato il lancio delle nuove cuffie Baseus Bowie MC2, caratterizzate da un design open-ear. Questi dispositivi si distinguono per la loro forma che si appoggia all’orecchio senza coprirlo completamente. La presentazione è avvenuta durante un evento a Shenzhen, in Cina, il primo giugno 2026. La comunicazione è stata diffusa tramite un comunicato stampa, definito come contenuto promozionale.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SHENZHEN, China, June 1, 2026 PRNewswire — Baseus continues to push forward with innovative, comfortable clip-on designs. The new Bowie MC2 open-ear earbuds pair Grammy winner-recommended audio with an industry-first CloudComfort air-cushion design, introducing a revolutionary new approach to all-day comfort. These premium open-ear wireless earbuds combine enhanced sound quality and smart engineering in a design made to move effortlessly with everyday life.  Let’s take a closer look at some of the main highlights of the Bowie MC2 earbuds.  CloudComfort 2.0 Air Cushion: Comfort is a key factor that sets the Baseus Bowie MC2 earbuds apart. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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Baseus Inspire XC1 Auriculares Open-Ear, Sound by Bose

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