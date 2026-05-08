Oppo Enco Clip2 | originali auricolari open-ear

Oggi l'azienda ha presentato i nuovi auricolari wireless Enco Clip2, caratterizzati da un design open-ear che permette di ascoltare musica o rispondere alle chiamate senza isolarsi dall'ambiente. Questi dispositivi sono stati progettati per offrire un’esperienza sonora che mantiene i suoni esterni, facilitando l’uso in diverse situazioni quotidiane. La forma e la funzionalità sono state pensate per garantire comfort e praticità durante l’utilizzo.

Oppo ha annunciato il lancio dei nuovi auricolari open-ear Enco Clip2. Auricolari wireless, dal raffinato design e con architettura aperta che consente di ascoltare la propria musica preferita o di rispondere alle chiamate, senza però bloccare voci e suoni dell'ambiente circostante. Tecnologia.🔗 Leggi su Today.it

Huawei FreeClip 2 - The Best Open-Ear Buds

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