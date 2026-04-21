A Napoli torna il Red Bull King D' o Rione | il torneo di calcio da strada che incorona i Re dei quartieri

A Napoli riprende il torneo di calcio di strada chiamato Red Bull King d’o Rione, giunto alla seconda edizione. L’evento, che si svolge da inizio maggio e dura più di un mese, coinvolge diversi quartieri della città. La manifestazione si svolge attraverso varie sfide, trasformando le partite in un’occasione di intrattenimento per i partecipanti e i residenti. La competizione punta a coinvolgere il pubblico locale e a evidenziare l’atmosfera popolare dei quartieri.

Dopo il successo della prima edizione, torna a Napoli Red Bull King d’o Rione, il torneo di calcio di strada che celebra l’anima popolare della città e la trasforma in spettacolo diffuso: non più un solo giorno di sfide, ma un percorso che attraversa Napoli per oltre un mese, da inizio maggio.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Il bilancio dei test in Bahrain: Ferrari, ci siamo. Sorpresa Red Bull. Aston Martin da incuboÈ ancora l’alba di questo Mondiale, ma la prima sessione di test in Bahrain, svolta dopo lo shakedown di Barcellona, ha dato alcune indicazioni su... Giro d'Italia 2026, torna il Red Bull KM (ma con una novità)Roma, 17 aprile 2026 - Manca sempre meno al Giro d'Italia 2026, in programma dall'8 al 31 maggio: i motori si scaldano già e non solo per il prossimo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A Napoli torna il Red Bull King D'o Rione; Red Bull King D'O Rione; Napoli trasforma la città in una festa: torna Red Bull King d'o Rione 2026; Genesis Magma Racing debutta al FIA WEC 2026: esordio alla 6 Hours of Imola. A Napoli, torna il Red Bull King D’o RioneA Napoli il calcio è identità, appartenenza, linguaggio quotidiano. Dopo il successo della prima edizione, torna Red Bull King d’o Rione, il torneo di calcio ... napolivillage.com Napoli trasforma la città in una festa: torna Red Bull King d'o Rione 2026Red Bull King d'o Rione 2026 trasforma Napoli in un gigantesco playground urbano tra qualificazioni nei quartieri e gran finale in Piazza Municipio a giugno. megamodo.com Fai il pieno di energia con una Red Bull. Al King Drive ti aspetta un energy drink nel tuo gusto preferito insieme al menù del Whopper, a soli €9,90. facebook