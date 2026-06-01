Recruiting day a Lanciano | Activa Srl cerca personale nei settori manutenzione e turismo

Notizia in breve

Un evento di recruiting day si è svolto a Lanciano, organizzato dal Centro per l'impiego in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia. Durante l’iniziativa, Activa Srl ha cercato personale nei settori manutenzione e turismo. Sono state presentate opportunità di lavoro per diverse posizioni, con colloqui e colloqui di selezione in loco. L’evento ha coinvolto numerosi candidati, che hanno potuto presentare i propri curricula e sostenere incontri con i responsabili delle aziende.