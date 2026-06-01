Recruiting day a Lanciano | Activa Srl cerca personale nei settori manutenzione e turismo
Un evento di recruiting day si è svolto a Lanciano, organizzato dal Centro per l'impiego in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia. Durante l’iniziativa, Activa Srl ha cercato personale nei settori manutenzione e turismo. Sono state presentate opportunità di lavoro per diverse posizioni, con colloqui e colloqui di selezione in loco. L’evento ha coinvolto numerosi candidati, che hanno potuto presentare i propri curricula e sostenere incontri con i responsabili delle aziende.
Nuova opportunità di lavoro a Lanciano grazie al recruiting day organizzato dal Centro per l'impiego in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia. L'appuntamento è in programma l'11 giugno, a partire dalle ore 9.30, nella sede di via Ovidio 58, dove l'azienda Activa Srl presenterà le attività e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie e thread social correlati
Amazon cerca personale a Jesi: oggi il Recruiting Day al PalaTriccoliOggi al PalaTriccoli di Jesi si svolge il Recruiting Day organizzato da Adecco per il nuovo hub di Amazon.
Autoguidovie cerca autisti in Brianza: due Recruiting Day in arrivoAutoguidovie organizza due giornate di recruiting nella provincia di Brianza, il 28 aprile e il 12 maggio, per assumere autisti.