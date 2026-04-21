Autoguidovie cerca autisti in Brianza | due Recruiting Day in arrivo

Da monzatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Autoguidovie organizza due giornate di recruiting nella provincia di Brianza, il 28 aprile e il 12 maggio, per assumere autisti. La società, attiva nel settore della mobilità collettiva in Italia e Lombardia, ha anche annunciato il lancio di una nuova Academy dedicata alla formazione dei futuri conducenti. Questi eventi si rivolgono a candidati interessati a lavorare nel trasporto pubblico locale e prevedono sessioni di selezione e formazione.

Autoguidovie cerca lavoratori in Brianza e lancia nuovi Recruiting Day e Academy. Una delle più importanti imprese private del settore della mobilità collettiva italiane e della Lombardia, lancia due Recruiting Day volti alla formazione di autisti nella provincia, il 28 aprile e il 12 maggio a.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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