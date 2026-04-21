Autoguidovie cerca autisti in Brianza | due Recruiting Day in arrivo

Autoguidovie organizza due giornate di recruiting nella provincia di Brianza, il 28 aprile e il 12 maggio, per assumere autisti. La società, attiva nel settore della mobilità collettiva in Italia e Lombardia, ha anche annunciato il lancio di una nuova Academy dedicata alla formazione dei futuri conducenti. Questi eventi si rivolgono a candidati interessati a lavorare nel trasporto pubblico locale e prevedono sessioni di selezione e formazione.

Autoguidovie cerca lavoratori in Brianza e lancia nuovi Recruiting Day e Academy. Una delle più importanti imprese private del settore della mobilità collettiva italiane e della Lombardia, lancia due Recruiting Day volti alla formazione di autisti nella provincia, il 28 aprile e il 12 maggio a.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Lavoro nel turismo, Club Med cerca personale: recruiting day a Roma l’11 febbraioRoma, 3 febbraio 2026 – Si prospetta un’importante opportunità lavorativa nel settore turistico-alberghiero per i cittadini del territorio. Raccolta differenziata da rafforzare, la Rap cerca due dirigenti e assume un'altra sessantina di operai e autistiLa Rap cerca due dirigenti tecnici esperti in sistemi di raccolta e gestione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Contenuti utili per approfondire Autoguidovie cerca conducenti: scelta dagli autisti la nuova campagna di selezionePavia, 8 luglio 2024 - Chi meglio dei conducenti di Autoguidovie è in grado di parlare ai loro futuri colleghi, individuare la forma espressiva più adatta e valutare gli elementi principali che ... ilgiorno.it Società cerca autisti, 1000 euro ai dipendenti che presentano amiciPorta un collega in azienda come autista e ottieni 1000 euro all’anno di credito in welfare. E’ l’iniziativa messa in campo dalla società di trasporto pubblico Autoguidovie, colosso lombardo con quasi ... affaritaliani.it