Amazon cerca personale a Jesi | oggi il Recruiting Day al PalaTriccoli
Oggi al PalaTriccoli di Jesi si svolge il Recruiting Day organizzato da Adecco per il nuovo hub di Amazon. Durante l’evento, si svolgono colloqui e vengono raccolte candidature per il personale destinato al polo logistico, che aprirà nei prossimi mesi. L’iniziativa coinvolge candidati interessati a lavorare nel nuovo centro e si concentra sulla selezione di personale per le future attività di Amazon nella zona.
Colloqui e candidature per il nuovo hub Amazon di Jesi. Si tiene questa mattina al PalaTriccoli di via Tabano il Recruiting Day organizzato da Adecco per selezionare il personale destinato al nuovo polo logistico del colosso dell’e-commerce, la cui apertura è prevista nei prossimi mesi. Dalle 9. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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