Recensione RedMagic 11S Pro | potentissimo gaming smartphone raffreddato a liquido

Notizia in breve

Il RedMagic 11S Pro utilizza il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, considerato il più rapido tra i chip per smartphone Android attualmente sul mercato. Lo smartphone è progettato specificamente per il gaming e integra un sistema di raffreddamento a liquido. La prova si concentra sulle prestazioni di questo dispositivo, evidenziando le caratteristiche tecniche e la capacità di gestire applicazioni intensive come i giochi.