Recensione RedMagic 11S Pro | potentissimo gaming smartphone raffreddato a liquido
Il RedMagic 11S Pro utilizza il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, considerato il più rapido tra i chip per smartphone Android attualmente sul mercato. Lo smartphone è progettato specificamente per il gaming e integra un sistema di raffreddamento a liquido. La prova si concentra sulle prestazioni di questo dispositivo, evidenziando le caratteristiche tecniche e la capacità di gestire applicazioni intensive come i giochi.
Oggetto oggi della nostra prova è il nuovo RedMagic 11S Pro: gaming smartphone equipaggiato con il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, il processore più veloce attualmente disponibile per smartphone Android. Smartphone dotato di un avanzato sistema di raffreddamento, super batteria. 🔗 Leggi su Today.it
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RedMagic 11 Pro Review – This Phone Has REAL Liquid Cooling
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