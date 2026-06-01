Recensione RedMagic 11S Pro | potentissimo gaming smartphone raffreddato a liquido

Da today.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il RedMagic 11S Pro utilizza il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, considerato il più rapido tra i chip per smartphone Android attualmente sul mercato. Lo smartphone è progettato specificamente per il gaming e integra un sistema di raffreddamento a liquido. La prova si concentra sulle prestazioni di questo dispositivo, evidenziando le caratteristiche tecniche e la capacità di gestire applicazioni intensive come i giochi.

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Oggetto oggi della nostra prova è il nuovo RedMagic 11S Pro: gaming smartphone equipaggiato con il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, il processore più veloce attualmente disponibile per smartphone Android. Smartphone dotato di un avanzato sistema di raffreddamento, super batteria. 🔗 Leggi su Today.it

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RedMagic 11 Pro Review – This Phone Has REAL Liquid Cooling

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