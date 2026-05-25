Recensione Geekom A9 Max 2026 | potentissimo e versatile mini Pc

Notizia in breve

Oggi abbiamo testato il nuovo Geekom A9 Max 2026, un mini PC desktop di dimensioni compatte. Il dispositivo è dotato di hardware di ultima generazione, molto potente e versatile. Durante la prova, sono state osservate le sue capacità di elaborazione e la compatibilità con vari software, confermando la presenza di componenti recenti e performanti. Il design si presenta semplice ma funzionale, con una struttura compatta e leggera.