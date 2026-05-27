Lo smartphone REDMAGIC 11S Pro è stato presentato pochi mesi dopo il lancio delle versioni 11 Pro e 11 Air. La nuova versione si distingue per il sistema di raffreddamento con doppio turbo, progettato per migliorare le prestazioni durante l’uso intenso. La serie comprende già tre modelli, con differenze nelle caratteristiche tecniche e nelle funzionalità.

REDMAGIC 11S Pro arriva pochi mesi dopo il lancio della nuova gamma che avviata con l’11 Pro e proseguita con la versione 11 Air. Con l’11S Pro la base resta la stessa e non si può parlare di un salto generazionale: l’idea, infatti, è prendere uno smartphone da gaming già ottimo e portarlo all’estremo con un lavoro di ottimizzazione mirato. Ecco cosa cambia. Cosa cambia con REDMAGIC 11S Pro. La novità principale è l’arrivo dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, una variante ancor più prestazionale del chip Qualcomm che porta la CPU fino a 4,74 GHz e la GPU fino a 1.300 MHz. Per i non tecnici, si tratta di un “tuning” di quello che oggi è il processore di riferimento per i top di gamma nel mondo degli smartphone Android. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - REDMAGIC 11S Pro, lo smartphone con il doppio turbo

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REDMAGIC 11 Pro | Honest Review

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