José Mourinho ha deciso per Nico Paz durante la partita tra Real Madrid e Como. I blancos stanno considerando di riacquistare subito il giocatore, ma Paz preferirebbe continuare a giocare in Italia. La situazione riguarda il futuro del giovane attaccante, che si trova attualmente in prestito. La decisione finale potrebbe influenzare le prossime mosse del club spagnolo e del giocatore stesso. La trattativa resta in evoluzione, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

Inter News 24 I Blancos valutano la recompra immediata, ma l’argentino vorrebbe restare in Italia. Gli sviluppi sul futuro di Nico Paz. Con l’inizio del mese di giugno si scaldano inevitabilmente le grandi piste del calciomercato internazionale. L’esperto di mercato Fabrizio Romano fornisce importanti aggiornamenti sul possibile futuro di Nico Paz, finito al centro di un fitto asse tra il Real Madrid e l’Italia. Sono infatti in corso contatti continui tra le parti per stabilire le sorti della stella argentina, reduce da una stagione straordinaria in Serie A. I Blancos devono capire se lasciarlo in terra lariana per un altro anno o se esercitare subito la clausola di riacquisto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Real Madrid Como, asse rovente per Nico Paz: decide José Mourinho. Gli sviluppi

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