Nico Paz ha fatto innamorare Mourinho | lo vuole al Real Madrid a tutti i costi! Lui vorrebbe il Como
Nico Paz, giovane attaccante, ha attirato l’attenzione di Mourinho, che desidera portarlo al Real Madrid. Il calciatore, però, preferirebbe trasferirsi al Como. La trattativa tra le parti è in corso, ma non ci sono ancora accordi definitivi. Paz sta valutando le proposte, mentre il club madrileno insiste sulla sua volontà di ingaggiarlo. La decisione finale non è stata ancora comunicata.
Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Vivaio Inter, quanti giovani pronti ad esplodere: ecco cosa prevede il futuro per loro! Inter Primavera, la squalifica per 8 giornate di Taho impone una riflessione: i precedenti stagionali determinano la linea dura del giudice sportivo. L’approfondimento Scudetto Inter, Bastoni celebra il tricolore: «Questo vale di più, non sono mai stato solo». E commenta anche Zhang Scudetto Inter, l’emozionante messaggio di Zanetti: «I campioni dell’Italia siamo noi! Ancora una volta più forti di tutto e tutti» Caputi: «Ottimo lavoro di Chivu al primo anno di Inter ma per migliorare in Europa deve passare a 4 dietro» – ESCLUSIVA e VIDEO Di Marzio non ha dubbi: «La protagonista del mercato sarà l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
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Nico Paz Inter, lui il regalo scudetto? La situazione tra Como e Real MadridNico Paz, giovane talento del Real Madrid, è al centro di discussioni sul suo possibile trasferimento in Italia.
CdS – Inter, l’obiettivo è Nico Paz ma il Real Madrid però ha l’asso Mourinho da giocarsi. E Zanetti…Il mercato estivo si anima attorno a Nico Paz, giovane punta dell’Inter, con il club che cerca di portarlo in nerazzurro.
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SKY - Nico Paz ha deciso: vorrebbe rimanere un altro anno al Como. La scelta finale toccherà al Real Madrid, che ancora non ha fatto sapere nulla. Deciderà Mourinho facebook
Nico Paz ha deciso: vorrebbe rimanere un altro anno al Como. Ovviamente, però, la scelta finale toccherà al Real Madrid, che ancora non ha fatto sapere nulla . Non è ancora arrivata la risposta definitiva di Mourinho @SkySport x.com
Perché stiamo richiamando Nico Paz? reddit
L’affetto per Nico Paz e la gente adesso spera: Non può andarseneIl linguaggio del corpo dell’argentino letto dai tifosi come segnale che potrebbe restare. A cominciare dalla posizione sul pullman: da leader ... laprovinciadicomo.it
Inter, cambia tutto per Nico Paz? L’argentino ha espresso la sua volontà!Possibile colpo di scena per Nico Paz. Il talento argentino ha espresso apertamente la sua volontà: ora è tutto nelle mani del Real Madrid! spaziointer.it