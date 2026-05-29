Nico Paz, giovane attaccante, ha attirato l’attenzione di Mourinho, che desidera portarlo al Real Madrid. Il calciatore, però, preferirebbe trasferirsi al Como. La trattativa tra le parti è in corso, ma non ci sono ancora accordi definitivi. Paz sta valutando le proposte, mentre il club madrileno insiste sulla sua volontà di ingaggiarlo. La decisione finale non è stata ancora comunicata.

Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Vivaio Inter, quanti giovani pronti ad esplodere: ecco cosa prevede il futuro per loro! Inter Primavera, la squalifica per 8 giornate di Taho impone una riflessione: i precedenti stagionali determinano la linea dura del giudice sportivo. L’approfondimento Scudetto Inter, Bastoni celebra il tricolore: «Questo vale di più, non sono mai stato solo». E commenta anche Zhang Scudetto Inter, l’emozionante messaggio di Zanetti: «I campioni dell’Italia siamo noi! Ancora una volta più forti di tutto e tutti» Caputi: «Ottimo lavoro di Chivu al primo anno di Inter ma per migliorare in Europa deve passare a 4 dietro» – ESCLUSIVA e VIDEO Di Marzio non ha dubbi: «La protagonista del mercato sarà l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Nico Paz ha fatto innamorare Mourinho: lo vuole al Real Madrid a tutti i costi! Lui vorrebbe il Como

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CdS – Inter, l’obiettivo è Nico Paz ma il Real Madrid però ha l’asso Mourinho da giocarsi. E Zanetti…Il mercato estivo si anima attorno a Nico Paz, giovane punta dell’Inter, con il club che cerca di portarlo in nerazzurro.

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Nico Paz ha deciso: vorrebbe rimanere un altro anno al Como. Ovviamente, però, la scelta finale toccherà al Real Madrid, che ancora non ha fatto sapere nulla . Non è ancora arrivata la risposta definitiva di Mourinho @SkySport x.com

Perché stiamo richiamando Nico Paz? reddit

L’affetto per Nico Paz e la gente adesso spera: Non può andarseneIl linguaggio del corpo dell’argentino letto dai tifosi come segnale che potrebbe restare. A cominciare dalla posizione sul pullman: da leader ... laprovinciadicomo.it

Inter, cambia tutto per Nico Paz? L’argentino ha espresso la sua volontà!Possibile colpo di scena per Nico Paz. Il talento argentino ha espresso apertamente la sua volontà: ora è tutto nelle mani del Real Madrid! spaziointer.it