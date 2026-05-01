Il mercato estivo si anima attorno a Nico Paz, giovane punta dell’Inter, con il club che cerca di portarlo in nerazzurro. Tuttavia, il Real Madrid ha nel mirino un altro giocatore, il cui nome non è stato ancora ufficializzato, e potrebbe puntare anche su Mourinho. Nel frattempo, Zanetti resta coinvolto come possibile protagonista di futuri sviluppi, mentre le trattative continuano a muoversi tra le due squadre.

2026-04-30 08:35:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: La lunga estate di Nico Paz. L’argentino sta concludendo la sua seconda stagione nel Como. Non solo ha confermato le sue qualità, ma è andato oltre. Ha raddoppiato il suo bottino di gol in Serie A, da 6 a 12, ed è diventato ancora più incisivo e cattivo dentro le partite. L’8 settembre compirà 22 anni. E per quel giorno avrà già indosso la sua nuova maglia. Già perché non sarà più in riva al lago. Il Real Madrid, infatti, è intenzionato ad esercitare la clausola di recompra che ha fissato al momento del trasferimento al club lariano nell’estate 2024. Per quest’anno ammonta a 11 milioni.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Inter, l’obiettivo è Nico Paz ma il Real Madrid però ha l’asso Mourinho da giocarsi. E Zanetti…

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