Rashford Arsenal pista sempre più concreta | i Gunners pronti a farsi avanti dopo il mancato riscatto del Barcellona
L'Arsenal sta valutando un possibile acquisto di Marcus Rashford, dopo che il Barcellona ha rinunciato al riscatto dell’attaccante inglese. La squadra londinese si sarebbe fatta avanti in modo concreto per ingaggiare il giocatore, che in precedenza era stato oggetto di interesse da parte dei catalani. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento nei prossimi mesi, ma non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali.
Arsenal su Marcus Rashford: possibile assalto dopo lo stop del Barcellona sul riscatto dell’attaccante inglese. Tutti i dettagli. L’ Arsenal valuta seriamente l’idea di presentare un’offerta per Marcus Rashford, su precisa richiesta di Mikel Arteta, deciso a rinnovare il reparto offensivo. L’attaccante del Manchester United, reduce da un prestito positivo al Barcellona, potrebbe tornare in Premier League anche a causa delle difficoltà economiche del club catalano, che fatica a esercitare il riscatto da 26 milioni di sterline. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Secondo il Daily Mail, l’entourage del giocatore ritiene che i Gunners possano “bussare alla porta” qualora il prezzo fosse ritenuto sostenibile. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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