Rashford Arsenal pista sempre più concreta | i Gunners pronti a farsi avanti dopo il mancato riscatto del Barcellona

Notizia in breve

L'Arsenal sta valutando un possibile acquisto di Marcus Rashford, dopo che il Barcellona ha rinunciato al riscatto dell’attaccante inglese. La squadra londinese si sarebbe fatta avanti in modo concreto per ingaggiare il giocatore, che in precedenza era stato oggetto di interesse da parte dei catalani. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento nei prossimi mesi, ma non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali.