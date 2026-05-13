Alaves v Barcellona | squadre confermate mentre Rashford mantiene il posto dopo l’eroicità del titolo

Da justcalcio.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica sera si gioca la partita tra Alaves e Barcellona, con entrambe le squadre che hanno confermato le formazioni. Il Barcellona punta a raggiungere i 100 punti in classifica, mentre Rashford, protagonista in occasione del titolo, mantiene il suo posto in squadra. La partita si svolge alle 20:30 e nei giorni scorsi ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio, con molti che discutono degli obiettivi dei catalani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

2026-05-13 20:30:00 Il web non parla d’altro: I nuovi campioni della Liga, il Barcellona,??vogliono avvicinarsi al loro obiettivo di 100 punti quando affrontano l’Alaves. L’umore nel campo del Barcellona non potrebbe essere migliore dopo l’emozionante vittoria per 2-0 del Clasico sul Real Madrid appena tre giorni fa. Quella vittoria ha conquistato ufficialmente il titolo della Liga per gli uomini di Hansi Flick, innescata da una straordinaria punizione di Marcus Rashford che ha infiammato il Camp Nou. È stata una settimana emozionante per l’allenatore del Barcellona,??che ha portato la sua squadra al titolo nonostante la recente scomparsa del padre.🔗 Leggi su Justcalcio.com

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Real Madrid-Alaves in diretta: squadre confermate e formazioni complete della Liga, canale TV, streaming online in diretta con l’inizio di Tchouameni, Huijsen e Carreras

Leggi anche: Al-Nassr contro Al-Hilal: squadre confermate per la resa dei conti per il titolo della Pro League

Temi più discussi: Pronostico Deportivo Alavés - FC Barcelona: analisi e quote; Dove vedere Barcellona-Real Madrid in tv e streaming: canale, orario, formazioni; CD Alavés - FC Barcellona | pronostico & migliori quote | 13.05.2026; La stagione 2025/26 de La Liga sta per concludersi: il rendimento delle squadre e gli obiettivi rimasti a quattro giornate dalla fine.

alaves v barcellona squadreLiga 2025-2026: Alaves-Barcellona, le probabili formazioniGià campione di Spagna, il Barcellona fa visita a un Alaves che rincorre una difficile ma ancora possibile salvezza: si gioca mercoledì alle 21.30. sportal.it

alaves v barcellona squadrePronostico Alavés-Barcellona: è l’occasione della vitaAlaves-Barcellona è una gara della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca mercoledì: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web