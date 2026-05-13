Alaves v Barcellona | squadre confermate mentre Rashford mantiene il posto dopo l’eroicità del titolo

Domenica sera si gioca la partita tra Alaves e Barcellona, con entrambe le squadre che hanno confermato le formazioni. Il Barcellona punta a raggiungere i 100 punti in classifica, mentre Rashford, protagonista in occasione del titolo, mantiene il suo posto in squadra. La partita si svolge alle 20:30 e nei giorni scorsi ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio, con molti che discutono degli obiettivi dei catalani.

2026-05-13 20:30:00 Il web non parla d’altro: I nuovi campioni della Liga, il Barcellona,??vogliono avvicinarsi al loro obiettivo di 100 punti quando affrontano l’Alaves. L’umore nel campo del Barcellona non potrebbe essere migliore dopo l’emozionante vittoria per 2-0 del Clasico sul Real Madrid appena tre giorni fa. Quella vittoria ha conquistato ufficialmente il titolo della Liga per gli uomini di Hansi Flick, innescata da una straordinaria punizione di Marcus Rashford che ha infiammato il Camp Nou. È stata una settimana emozionante per l’allenatore del Barcellona,??che ha portato la sua squadra al titolo nonostante la recente scomparsa del padre.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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