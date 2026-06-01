Due uomini di 28 e 26 anni, entrambi di Manduria, sono stati arrestati dopo aver messo a segno una rapina in un supermercato. Uno dei due aveva già precedenti penali e si trovava in carcere. La polizia è intervenuta poco dopo, recuperando parte della merce rubata. I due sono stati condotti in caserma e adesso sono in attesa di essere ascoltati.

Tarantini Time Quotidiano Due uomini di 28 e 26 anni, entrambi originari di Manduria e con precedenti alle spalle, sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Taranto, su richiesta della Procura della Repubblica, nell’ambito delle indagini su una rapina consumata l’11 novembre scorso ai danni di un supermercato della città messapica. L’attività investigativa, condotta dagli agenti del Commissariato di Manduria e coordinata dalla Procura, è partita immediatamente dopo il colpo e si è sviluppata attraverso l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti sia all’interno dell’esercizio commerciale sia nelle aree circostanti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Rapina al supermercato, due arresti a Manduria: uno era già detenuto

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