Il 24 ottobre, tre giovani sono stati aggrediti nel parco Don Gnocchi a Cantù. Durante l'aggressione, una delle vittime è stata ferita con un coltello. Una gang di minorenni è stata identificata: uno è già in cella, altri due sono stati denunciati. La polizia ha ricostruito la dinamica dell’attacco e confermato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo.

CANTÙ La sera del 24 ottobre scorso, tre giovani erano stati aggrediti mentre si trovavano all’interno del parco pubblico Don Gnocchi a Cantù, tra via Colombo e via Fermi, culminata in un ferimento con coltello di una delle giovani vittime. Ora i carabinieri hanno individuato i tre autori, tutti minori, uno dei quali è stato arrestato. La misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Milano, su richiesta della Procura della Repubblica minorile, ha raggiunto un sedicenne italiano di Cantù, che era già detenuto al Beccaria di Milano per fatti precedenti, mentre gli altri due sono stati denunciati, per i reati di tentata rapina e lesioni personali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La coltellata per rapina al parco. Gang di minorenni identificata: uno è già in cella, due i denunciati

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