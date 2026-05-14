Furto al supermercato degenera in rapina | denunciati due giovani
Due giovani sono stati denunciati dopo un episodio avvenuto nel pomeriggio del 28 aprile in un supermercato di via Cellini a Bassano del Grappa. Un tentativo di furto si è trasformato in una rapina impropria, portando all'intervento delle forze dell'ordine. La situazione è stata gestita senza incidenti e le persone coinvolte sono state identificate e denunciate. La vicenda si è conclusa con le autorità che hanno preso i provvedimenti necessari.
È sfociato in una rapina impropria un tentativo di furto avvenuto nel pomeriggio del 28 aprile scorso in un supermercato di via Cellini, a Bassano del Grappa. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Bassano del Grappa e della Stazione di Romano d’Ezzelino sono intervenuti dopo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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