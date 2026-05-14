Furto al supermercato degenera in rapina | denunciati due giovani

Due giovani sono stati denunciati dopo un episodio avvenuto nel pomeriggio del 28 aprile in un supermercato di via Cellini a Bassano del Grappa. Un tentativo di furto si è trasformato in una rapina impropria, portando all'intervento delle forze dell'ordine. La situazione è stata gestita senza incidenti e le persone coinvolte sono state identificate e denunciate. La vicenda si è conclusa con le autorità che hanno preso i provvedimenti necessari.

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È sfociato in una rapina impropria un tentativo di furto avvenuto nel pomeriggio del 28 aprile scorso in un supermercato di via Cellini, a Bassano del Grappa. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Bassano del Grappa e della Stazione di Romano d’Ezzelino sono intervenuti dopo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Furto al supermercato, poi spunta un coltello: denunciati due 18enni Traversetolo, colpo al supermercato: rubano la borsetta dall’auto, due giovani denunciatiAvrebbero approfittato di un attimo di distrazione per rubare una borsetta dall’auto di una donna mentre stava caricando la spesa nel parcheggio di... Argomenti più discussi: Furto da pochi euro degenera: pugno al vigilante per una bottiglia di vino, due arresti; Firenze tenta il furto in profumeria e aggredisce gli agenti | arrestato un 24enne in via del Giglio. Furto al supermercato, incastrati dalle telecamere e dall'uso del bancomat rubatoAvevano sottratto il portafoglio dalla borsa di una donna appoggiata al carrello del supermercato. L’episodio a Borgonovo ... ilpiacenza.it Ruba al supermercato e aggredisce la sicurezza: arrestato 26enne a Busto ArsizioFermato dopo aver nascosto liquori e superato le casse, reagisce con violenza alle guardie Per lui anche foglio di via: non potrà tornare in città per tre anni ... laprovinciadivarese.it