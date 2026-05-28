Pronostico Nizza-Saint Etienne tra incubo e sogno | occhio al mal di trasferta

Da ilveggente.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nizza e Saint Etienne si affrontano venerdì alle 20:45 nella partita di ritorno degli spareggi promozioneretrocessione di Ligue 1. La sfida si svolge in un contesto di grande attesa, con i padroni di casa favoriti per la qualificazione, ma con la possibilità di sorprese da parte degli ospiti. La partita sarà trasmessa in diretta tv e disponibile in streaming. Le probabili formazioni sono state annunciate, ma non sono ancora definitive.

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Nizza-Saint Etienne è una partita valida per la finale di ritorno degli spareggi promozioneretrocessione di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. La finale d’andata non ha fugato i dubbi della vigilia. E Nizza e Saint-Etienne si giocheranno il tutto per tutto all’Allianz Riviera, la casa dei rossoneri, pronta a diventare un vero e proprio “inferno”. Pronostico Nizza-Saint Etienne, chi perde sprofonda: occhio al mal di trasferta (Instagram) – Ilveggente.it Si riparte, dunque, dal tesissimo 0-0 di martedì scorso, un match completamente dominato dalla paura di scoprirsi e lasciare spazi all’avversario. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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