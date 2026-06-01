Ralf Schumacher si è sposato con Étienne Bousquet-Cassagne in una cerimonia in municipio e successivamente ha celebrato il matrimonio con una festa sulla spiaggia a Saint Tropez. La coppia ha reso pubblica la relazione due anni fa, con un coming out che ha attirato attenzione nel mondo dello sport. La cerimonia è avvenuta in forma privata, senza dettagli su eventuali partecipanti o ulteriori modalità dell’evento.

La cerimonia civile sì è tenuta a Saint Tropez, in municipio, sabato. Entrambi avevano completo blu e cravatta azzurra. Poi il primo ricevimento sulla spiaggia della Bouillabaisse finito con i fuochi d'artificio. Le feste proseguono in questi giorni. Non lontano da qui Ralf Schumacher, 50 anni, e il compagno, 36 anni, manager della società enologica dell'ex pilota e in passato candidato del Front National, possiedono una villa. Il coming out dell'ex pilota è arrivato nell'agosto del 2024. Ralf Schumacher ha seguito da giovanissimo le orme del fratello, Michael. Ha corso in F1 dal 1997 al 2007 vincendo 6 Gran Premi. Per 16 volte è salito sul podio insieme a Michael. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ralf Schumacher ha sposato il compagno, Étienne Bousquet-Cassagne: la festa a Saint Tropez

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Ralf Schumacher si è sposato: nozze da fiction a Saint Tropez con il compagno Étienne

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