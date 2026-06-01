Ralf Schumacher si è sposato con Étienne Bousquet-Cassagne a Saint Tropez. La cerimonia è stata elegante e si è svolta in una location esclusiva.

Saint Tropez ha fatto da cornice al nuovo capitolo sentimentale di Ralf Schumacher: l’ex pilota ha sposato il compagno Étienne Bousquet-Cassagne in una cerimonia elegante. Non solo un matrimonio privato, però: Sky ha seguito la coppia per un progetto televisivo in quattro episodi, Ralf & Etienne: Wir sagen Ja, che racconterà il loro percorso fino al “sì”. Ralf Schumacher ed Étienne si sono sposati: le nozze da favola. Ralf Schumacher è convolato a nozze con il compagno Étienne Bousquet-Cassagne: una festa lunghissima, che si è tenuta nella perla del Mediterraneo francese. Del resto, è una sorta di “seconda casa” per la coppia, che proprio nei pressi della cittadina possiede una villa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ralf Schumacher si è sposato, il matrimonio da favola con Étienne diventa una serie tv

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Ralf Schumacher sposa il compagno Étienne a Saint-Tropez: il matrimonio da favola diventa una serie tvRalf Schumacher si è sposato con il compagno Étienne Bousquet Cassagne a Saint-Tropez.

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