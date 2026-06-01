Ralf Schumacher si è sposato con Étienne Bousquet-Cassagne a Saint-Tropez. La cerimonia si è svolta in una location elegante e raffinata, con la presenza di amici e familiari. Dopo la celebrazione, gli sposi hanno partecipato a un ricevimento. La coppia ha scelto di condividere il giorno speciale in un contesto esclusivo, caratterizzato da un’atmosfera di festa. L’ex pilota di Formula 1 ha ufficializzato il matrimonio con il compagno.

A poco meno di due anni dal coming out, Ralf Schumacher – fratello dell'ex ferrarista Michael – ha sposato in seconde nozze il compagno Étienne Bousquet-Cassagne in una sfarzosa cerimonia a Saint-Tropez. Tre giorni di festeggiamenti iniziati sabato e che si concluderanno oggi, 1° giugno, immortalati dalle telecamere di Sky, che sta producendo una serie tv in quattro parti su di loro: “Ralf & Etienne: Wir sagen Ja”, “Diciamo di sì”. Schumacher, 50 anni, e Bousquet-Cassagne, 36 anni, ex candidato del Front National e oggi manager della società enologica dell'ex pilota, hanno scelto la Costa Azzurra per la loro cerimonia, dove possiedono anche una villa non distante da Saint-Tropez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ralf Schumacher, il grande giorno: sfarzoso matrimonio con Étienne Bousquet-Cassagne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ralf Schumacher ha sposato il compagno, Étienne Bousquet-Cassagne: la festa a Saint TropezRalf Schumacher si è sposato con Étienne Bousquet-Cassagne in una cerimonia in municipio e successivamente ha celebrato il matrimonio con una festa...

Leggi anche: Ralf Schumacher si è sposato, il matrimonio da favola con Étienne diventa una serie tv

Temi più discussi: F1 | Antonelli come successore di Verstappen? A dirlo Ralf Schumacher; In Canada fallisce l’azzardo McLaren, Piastri duro: Figura degli idioti; Schumacher prevede che Verstappen rimanga alla Red Bull dopo le critiche alle regole; F1 | Schumacher su Antonelli: Sembrava il più rapido in pista.

Ralf Schumacher ha sposato il compagno, Étienne Bousquet-Cassagne: la festa a Saint TropezDue anni fa il coming out, raro nella storia dei motori, ora le nozze. Ralf Schumacher ha sposato Étienne Bousquet-Cassagne con una cerimonia in municipio e una festa sulla spiaggia. L'ex moglie Cora ... vanityfair.it

Ralf Schumacher si sposa dopo il coming out, l'ombra dolceamara del fratello MichaelRalf, il fratello di Michael Schumacher, ha sposato Étienne Bousquet-Cassagne a Saint-Tropez. Le nozze arrivano 19 mesi dopo il coming out dell'ex pilota di Formula 1 ... corrieredellosport.it

[Lewis Hamilton] P2 !!! Mi sono davvero divertito a essere qui tutto il weekend. È fantastico combattere in testa e tirar fuori il meglio dalla macchina. Un grande applauso alla squadra per tutto il lavoro di preparazione che c'è stato questo weekend, i cambiamen reddit