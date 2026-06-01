Ralf Schumacher ha sposato il compagno Étienne | tra party blindato e fuochi d' artificio il matrimonio che rompe i tabù della Formula 1

Ralf Schumacher si è sposato con Étienne Bousquet-Cassagne in una cerimonia blindata, con pochi dettagli divulgati. La festa si è svolta con misure di sicurezza elevate e fuochi d'artificio. La coppia ha celebrato il matrimonio in privato, senza comunicazioni ufficiali sui partecipanti o sul luogo. La cerimonia ha rappresentato un evento senza precedenti nel mondo della Formula 1, rompendo i tabù sulla presenza di coppie same-sex.

Pochissimi i dettagli trapelati sulla cerimonia e il ricevimento blindati, ma quel che è certo è che Ralf Schumacher e il compagno, Étienne Bousquet-Cassagne, si sono sposati. A due anni dal coming out del pilota tedesco, unico nella storia della Formula Uno, Schumacher sposa l’uomo che è al suo. 🔗 Leggi su Today.it

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Ralf Schumacher si è sposato: nozze da fiction a Saint Tropez con il compagno Étienne

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Si parla di: Ralf Schumacher sposa il suo compagno Etienne a Saint Tropez.

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