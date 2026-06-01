Un uomo ha raccontato di aver subito umiliazioni dopo aver firmato un contratto di affitto che includeva una clausola anti-fascista. La clausola, presente nel contratto, ha suscitato polemiche e discussioni sulla sua legittimità. La questione ha attirato l’attenzione sulla presenza di simili clausole in altri contesti, come nelle concessioni comunali, dove vengono adottate da alcuni enti pubblici.

La clausola antifascista? Un vizio della sinistra. Non c'è solo il Comune di Verona a imporla per le concessioni comunali (roba peraltro non solo "illiberale" ma pure "anti-Costituzionale" secondo Nicolò Zanon intervistato da Libero ). Anche il prode Christian Raimo ai adegua alla moda, e visti i trascorsi del professore rosso in tv e sui giornali il fatto non dovrebbe destare troppo scalpore. Sulla sua pagina Facebook, Raimo ha pubblicato l' annuncio immobiliare di una amica, che lascerà tra un mese e mezzo il suo appartamento a Tor Pignattara, a Roma. Cercasi nuovo inquilino, dunque. Rigorosamente e solo antifa. La postilla infatti è chiarissima: " Sì perditempo, no fascisti ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Raimo, affitto casa con clausola anti-fascista: come lo umiliano

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