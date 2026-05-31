Christian Raimo ha richiesto un certificato antifascista prima di affittare una casa. Questa richiesta ha suscitato numerosi commenti ironici sui social media, con utenti che hanno commentato in modo satirico. Non sono stati riportati dettagli sul motivo della richiesta o sulle reazioni del proprietario dell’immobile. La vicenda ha attirato l’attenzione di pubblico e media, generando un acceso dibattito online.

Christian Raimo ci ricasca. Lo scrittore e insegnante di estrema sinistra, noto al grande pubblico soprattutto per le sue battaglie ideologiche e per le sue frequenti incursioni nel dibattito pubblico da una prospettiva post-sessantottina, stavolta è riuscito a scatenare una valanga di pernacchie social semplicemente pubblicando un annuncio immobiliare. O quasi. Leggi anche Dopo le offese a Valditara, Raimo torna in cattedra: "Ricomincio dai crimini dei franchisti in Spagna". Vergognoso tweet di Raimo: "Veltroni sbaglia, Ramelli icona del peggiore neofascismo". Su Facebook Raimo ha scritto che una sua amica lascerà per un mese e mezzo il proprio appartamento a Tor Pignattara e sarebbe alla ricerca di qualcuno di affidabile a cui lasciarlo per recuperare almeno in parte le spese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Christian Raimo affitta casa, ma prima vuole il certificato antifascista: la Rete lo sommerge di sfottò

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