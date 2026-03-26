Il Parlamento europeo ha approvato l’accordo sui dazi con gli Stati Uniti, firmato l’anno scorso a Turnberry da Ursula von der Leyen e Donald Trump. La decisione è stata presa con l’inserimento di clausole volte a proteggere la sicurezza economica dell’Unione Europea. L’approvazione arriva dopo un voto che ha coinvolto le istituzioni europee, con l’obiettivo di garantire gli interessi economici del blocco.

Il Parlamento Europeo ha espresso parere favorevole all’ accordo sui dazi siglato l’anno scorso a Turnberry da Ursula von der Leyen e Donald Trump, ma ha deciso anche di inserire alcune clausole per tutelare la sicurezza economica europea. Il primo atto legislativo riguardante l’adeguamento delle tariffe è stato approvato con 417 voti a favore, 154 contrari e 71 astensioni, mentre il secondo, riguardante la non applicazione dei dazi sulle importazioni di alcuni beni, è passato con 437 voti a favore, 144 contrari e 60 astensioni. I testi, se concordati con il Consiglio Ue, elimineranno gran parte dei dazi sui beni industriali statunitensi importati in Ue, permettendo anche l’accesso preferenziale al mercato di prodotti ittici e agricoli americani, mentre i prodotti europei esportati negli Stati Uniti saranno soggetti a un dazio del 15%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Parlamento europeo approva l’accordo sui dazi Usa. Ma con la clausola anti minacce di Trump

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