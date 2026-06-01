raid americani in iran trump attacca la cnn intanto israele avanza nel libano meridionale

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver effettuato operazioni militari mirate in Iran, colpendo obiettivi strategici. Nel frattempo, l’ex presidente ha criticato la CNN, e Israele ha proseguito con avanzamenti nel Libano meridionale. Non sono stati forniti dettagli sui danni o sui soggetti coinvolti nelle operazioni statunitensi. La situazione rimane tesa, senza ulteriori comunicazioni ufficiali su eventuali conseguenze o reazioni.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha reso noto di aver condotto una serie di operazioni militari mirate contro obiettivi strategici all’interno dell’Iran. Washington ha definito l’intervento un’azione «difensiva», spiegando che nel mirino sono finite installazioni radar e strutture di comando e controllo utilizzate dai Pasdaran per coordinare le proprie attività con droni e velivoli senza pilota. Secondo quanto riferito dai vertici militari americani, l’operazione sarebbe stata una risposta a quelle che gli Stati Uniti descrivono come «azioni aggressive e non provocate» da parte di Teheran, culminate con l’abbattimento di un drone statunitense che, secondo Washington, si trovava nello spazio aereo internazionale sopra il Golfo Persico. 🔗 Leggi su Panorama.it

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URGENTE: ATTACCO DI ISRAELE ALLIRAN | USA IN GUERRA

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