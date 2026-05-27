Iran la guerra in diretta | negoziati in stallo dopo i raid Usa Israele avanza in Libano 31 morti | Ucciso capo militare di Hamas

Dopo i raid notturni degli Stati Uniti contro basi militari in Iran, i negoziati tra le due parti sono rimasti in stallo. Nel frattempo, in Libano, le forze israeliane sono avanzate e si sono verificati 31 morti, tra cui un capo militare di Hamas. La situazione rimane tesa, con episodi di violenza che si susseguono nelle diverse aree coinvolte nel conflitto.

Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: I negoziati tra Usa e Iran sono in stallo dopo i raid notturni Usa contro basi militari di Teheran. Per Teheran è violazione della tregua. Avanzata miliare di Israele in Libano dove si registrano oltre 30 morti. Idf: “Ucciso capo militare di Hamas”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump

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