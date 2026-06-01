Raid alla chiesa di Calvanico il Vescovo Ausiliare Raimo | Addolorato i colpevoli restituiscano quanto rubato

Notizia in breve

Il Vescovo Ausiliare Raimo ha espresso dolore dopo il raid alla chiesa di Calvanico, chiedendo ai responsabili di restituire quanto rubato. La chiesa di San Michele Arcangelo al Pizzo è stata presa di mira in un episodio che ha suscitato reazioni di solidarietà nella comunità locale. Dopo l’evento, sono stati inviati messaggi di sostegno alla comunità religiosa e ai fedeli coinvolti. La polizia sta indagando sull’accaduto.