Raid alla chiesa di Calvanico il Vescovo Ausiliare Raimo | Addolorato i colpevoli restituiscano quanto rubato
Il Vescovo Ausiliare Raimo ha espresso dolore dopo il raid alla chiesa di Calvanico, chiedendo ai responsabili di restituire quanto rubato. La chiesa di San Michele Arcangelo al Pizzo è stata presa di mira in un episodio che ha suscitato reazioni di solidarietà nella comunità locale. Dopo l’evento, sono stati inviati messaggi di sostegno alla comunità religiosa e ai fedeli coinvolti. La polizia sta indagando sull’accaduto.
Dopo il raid sacrilego presso la Chiesa di San Michele Arcangelo al Pizzo, nel comune di Calvanico, continuano ad arrivare alla comunità locale messaggi di vicinanza e solidarietà. Oggi sull'accaduto interviene il Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Mons. Alfonso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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