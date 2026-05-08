Sovicille restituito alla chiesa Maria Santissima un dipinto rubato nel 1990

A Sovicille è stato restituito alla chiesa Maria Santissima un dipinto rubato nel 1990. Il quadro, attribuito a Domenico Manetti, rappresenta Cristo deposto dalla croce. Dopo oltre trent’anni, l’opera è stata recuperata e consegnata nuovamente alla chiesa. L’episodio si è verificato il 8 maggio 2026, senza che siano stati resi noti dettagli sulle modalità del ritrovamento.

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Sovicille (Siena), 8 maggio 2026 – Il dipinto attribuito a Domenico Manetti e raffigurante Cristo deposto dalla croce era stato rubato nel 1990. Ma oggi, dopo 36 anni, è potuto finalmente tornare a ‘casa’. Durante una cerimonia celebrata presso la chiesa Maria Santissima di Sovicille, il Comandante del Nucleo carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Firenze ha consegnato al parroco il dipinto, olio su tela, del XVII secolo raffigurante appunto “Cristo deposto dalla croce” (cm. 246x166). Il dipinto è attribuito a Domenico Manetti (1609-1663), pittore italiano del periodo barocco ed esponente di spicco della scuola senese del XVII secolo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sovicille, restituito alla chiesa Maria Santissima un dipinto rubato nel 1990 Notizie correlate Pronto il nuovo presbiterio della chiesa di Maria Santissima AddolorataSi svolgerà domenica 10 maggio alle 11, nella chiesa Maria Santissima Addolorata di via Mater Dolorosa 72b, nel quartiere Pallavicino a Palermo, la... Alla Santissima Community Hub, primo appuntamento con “La santissima domenica — festa analogica”Nel cuore di Napoli, tra i Quartieri Spagnoli e Montesanto, La Santissima Community Hub continua il suo percorso di rigenerazione urbana e culturale... Contenuti e approfondimenti Sovicille, restituito alla chiesa Maria Santissima un dipinto rubato nel 1990Attribuito a Domenico Manetti (1609-1663) e raffigurante Cristo deposto dalla croce è stato rintracciato dai Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Firenze ... lanazione.it Restituito alla chiesa a Sovicille un dipinto del Seicento rubato nel 1990I Carabinieri TPC riconsegnano un’opera attribuita a Domenico Manetti grazie alla banca dati dei beni culturali trafugati ... gonews.it