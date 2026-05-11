Salerno il Vescovo ausiliare Alfonso Raimo visita la sede della Capitaneria di Porto

Nella mattinata di oggi, la sede della Capitaneria di Porto di Salerno ha accolto la visita ufficiale di Monsignore Alfonso Raimo, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. L’incontro si è svolto senza ulteriori dettagli sulle attività o sui contenuti affrontati. La visita si è conclusa nel rispetto delle formalità previste, con un breve passaggio negli uffici della capitaneria.

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