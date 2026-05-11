Salerno il Vescovo ausiliare Alfonso Raimo visita la sede della Capitaneria di Porto
Nella mattinata di oggi, la sede della Capitaneria di Porto di Salerno ha accolto la visita ufficiale di Monsignore Alfonso Raimo, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. L’incontro si è svolto senza ulteriori dettagli sulle attività o sui contenuti affrontati. La visita si è conclusa nel rispetto delle formalità previste, con un breve passaggio negli uffici della capitaneria.
Nella mattinata oggi, la Capitaneria di Porto di Salerno ha ricevuto la visita ufficiale di Sua Eccellenza Monsignore Alfonso Raimo, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Il presule è stato accolto al suo arrivo dal Capo del Compartimento Marittimo, il Capitano di.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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