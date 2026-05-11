Salerno il Vescovo ausiliare Alfonso Raimo visita la sede della Capitaneria di Porto

Da salernotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, la sede della Capitaneria di Porto di Salerno ha accolto la visita ufficiale di Monsignore Alfonso Raimo, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. L’incontro si è svolto senza ulteriori dettagli sulle attività o sui contenuti affrontati. La visita si è conclusa nel rispetto delle formalità previste, con un breve passaggio negli uffici della capitaneria.

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Nella mattinata oggi, la Capitaneria di Porto di Salerno ha ricevuto la visita ufficiale di Sua Eccellenza Monsignore Alfonso Raimo, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Il presule è stato accolto al suo arrivo dal Capo del Compartimento Marittimo, il Capitano di.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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