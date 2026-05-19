In autunno, il programma televisivo condotto da Carlo Conti tornerà in prima serata nel giorno di venerdì. La trasmissione, dedicata a imitazioni di cantanti e personaggi famosi, presenterà alcune variazioni rispetto alle stagioni precedenti a causa di esigenze organizzative. La giuria sarà diversa rispetto alle edizioni passate, anche se non sono stati ancora annunciati tutti i nomi dei nuovi componenti. La produzione ha confermato la ripresa delle registrazioni e l’inizio della messa in onda.

Tale e Quale Show non si ferma ma torna in autunno al venerdì sera. Il talent vip condotto da Carlo Conti si presenterà con qualche novità per cause di forza maggiore. L’uscita di Giorgio Panariello, passato a Canale 5 dove sarà impegnato in esclusiva per qualche anno, impone dunque una rinfrescata alla giuria ma nessuna rivoluzione, salvo sorprese. Sono infatti confermati Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi mentre, anticipa Affari Italiani, dovrebbe essere Enrico Brignano a sostituire Panariello, oltre al quarto giudice a rotazione. Dunque un autunno show Rai di certezze con Tale e Quale Show al venerdì sera e Ballando con le Stelle al sabato sera. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - TALE E QUALE SHOW: CONTI TORNA IN AUTUNNO CON UNA GIURIA RINNOVATA

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