RAI1 | STAFFETTA CLERICI-D’URSO AL VENERDÌ SERA? LE ULTIME INDISCREZIONI

Rai1 sta pianificando un cambio nel palinsesto del venerdì sera, con una possibile staffetta tra le conduttrici Clerici e D'Urso. La rete sta definendo i dettagli per la programmazione autunnale, con alcune variazioni rispetto alla stagione precedente. Tale e Quale Show rimane nel palinsesto, ma si discute di eventuali modifiche alla fascia oraria e alla conduzione. Le decisioni finali saranno comunicate nelle prossime settimane.

Rai1 sta definendo i tasselli dell’intrattenimento autunnale. Con Tale e Quale Show spostato al mercoledì per accendere la serata più debole della settimana, chi andrà al venerdì? Nella serata che apre il week-end si punta su uno show amatissimo in tutte le sue declinazioni e su una conduttrice che è sempre in cima agli ascolti e al gradimento del pubblico. Al venerdì sera di Rai1, con probabile partenza anticipata al 9 ottobre come svela Affari Italiani, vedremo la nuova edizione del talent show The Voice Senior con Antonella Clerici. Al sabato sera ritroveremo poi Ballando con le Stelle con Milly Carlucci da settembreottobre fino a sabato 19 dicembre, giorno prescelto per ora per il gran finale di stagione. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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