Per l’estate 2026, Rai1 ha deciso di prolungare il daytime fino alla fine di giugno, andando oltre la chiusura prevista a fine maggio. La programmazione pomeridiana vedrà il passaggio della conduzione tra i volti di Balivo e Isoardi, che si alterneranno alla guida delle trasmissioni. La rete conferma così la strategia di mantenere una presenza stabile anche durante i mesi caldi.

Rai1 tutta accesa nell’estate 2026. Si parte con l’allungamento dell’attuale daytime fino alla fine di giugno, rispetto all’iniziale chiusura di fine maggio. Poi via al daytime estivo. La Volta Buona, Uno Mattina, Storie Italiane e Vita in Diretta, tutti confermati nella prossima stagione, si dovrebbero allungare fino a venerdì 26 giugno. È sempre Mezzogiorno proseguirà fino a fine maggio, salvo cambiamenti in corso d’opera. Da lunedì 29 giugno partirebbe così l’estate firmata Rai1. A Uno Mattina Estate ritroveremo Alessandro Greco e Carolina Rey, reduce dall’esperienza di Sanremo Star e secondo L’Espresso punta ad un “impegno stabile nel palinsesto invernale”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - L’ESTATE DI RAI1: CHI VA E CHI VIENE. LA STAFFETTA BALIVO-ISOARDI AL POMERIGGIO

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