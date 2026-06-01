Rai1 cambia tutto il venerdì | spuntano Clerici e D’Urso

Rai1 ha annunciato modifiche al palinsesto del venerdì per la prossima stagione autunnale. Tra le novità, sono stati inseriti nuovi programmi condotti da due conduttrici note. La rete ha riorganizzato le serate della settimana, apportando cambiamenti strategici per rafforzare le fasce di maggiore ascolto. Le modifiche riguardano la programmazione serale del venerdì, con l'obiettivo di ottimizzare la proposta televisiva.

Rai1 sta completando la definizione del palinsesto per la prossima stagione autunnale, con alcune modifiche strategiche pensate per rafforzare le serate chiave della settimana. Una delle principali novità riguarda lo spostamento di Tale e Quale Show, previsto al mercoledì per cercare di migliorare gli ascolti della serata considerata più complessa. Il venerdì sera a Antonella Clerici. Il venerdì di Rai1 dovrebbe essere affidato ad Antonella Clerici con una nuova edizione di The Voice Senior. Secondo quanto riportato da indiscrezioni di settore, la partenza potrebbe essere anticipata al 9 ottobre. Lo show, ormai uno dei format più solidi del canale, torna quindi a occupare la serata che apre il weekend, puntando su un pubblico affezionato e su una formula consolidata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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