PALINSESTI 29 MARZO-4 APRILE 2026 | RAI1 SOSPENDE MORGANE CANALE 5 CAMBIA TUTTO

Nella settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2026, i palinsesti delle principali reti televisive italiane hanno subito modifiche. Rai1 interrompe la programmazione di “Imma…”, mentre Canale 5 apporta cambiamenti significativi alla sua offerta. Gli altri canali, tra cui La7, Tv8, Nove e La7 Cinema, presentano variazioni nei programmi in programmazione. Le modifiche riguardano sia fiction che programmi di intrattenimento e informazione.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 29 marzo al 4 aprile 2026. Rai1 D: Imma Tataranni 5 (44) 1ªTv L: Guerrieri: La Regola dell’Equilibrio (44) 1ªTv M: Finale Playoff: Bosnia-Italia M: Morgane: Detective Geniale 5 Un Padre G: Qualcosa di Lilla 1ªTv V: Rito della Via Crucis (21:00) S: Canzonissima (36) Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo (1616) L: Scherzi a Parte: Il Meglio Grande Fratello Vip (510) M: Grande Fratello Vip (510) Forbidden Fruit 1ªTv M: Forbidden Fruit 1ªTv Scherzi a Parte: Il Meglio G: Pio & Amedeo: Stanno Tutti Invitati (13) new V: Grande Fratello Vip (610) S: Amici di Maria De Filippi (39) Il 2903, ore 9:50 – S. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI 29 MARZO-4 APRILE 2026: RAI1 SOSPENDE MORGANE, CANALE 5 CAMBIA TUTTO Articoli correlati PALINSESTI 29 MARZO-4 APRILE 2026: RAI1 SOSPENDE MORGANE, ITALIA DENTRO O FUORIPalinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 29 marzo al 4 aprile 2026. Leggi anche: PALINSESTI 1-7 MARZO 2026: RAI1, RAI2 E CANALE 5 IPER ACCESE TRA SHOW E SERIE Tutti gli aggiornamenti su PALINSESTI 29 MARZO 4 APRILE 2026 RAI1... Discussioni sull' argomento Weekend al Modernissimo con ‘Portobello’ – Programmazione; Settimana Santa e Pasqua: la programmazione di Tv2000; Domenica 29 marzo la 4^ Vovo Run - Comune di Venezia; Pasqua e Settimana Santa: su Tv2000 le celebrazioni con Papa Leone XIV, ‘The Chosen 5’, film e documentari. Domenica 29 marzo la 4^ Vovo RunDomenica 29 marzo si tiene la 4^ edizione della Vovo Run, un motogiro di beneficenza organizzato da Patch Club TBHD Support 81 e inserito nel palinsesto de Le Città in Festa. live.comune.venezia.it La tua guida TV è servita! Ecco tutti i programmi dei primi 9 canali, per scegliere al volo cosa guardare stasera. Intrattenimento, film, informazione e grandi classici: c’è tutto! Segui MacchéTiVù per restare sempre aggiornato sui palinsesti e sulle novità de - facebook.com facebook