Il video di Sterling che guida caoticamente sotto stupefacenti prima di schiantarsi in Lamborghini

È stato reso pubblico un video girato da una dash cam che mostra un'auto di lusso, guidata da un calciatore, cambiare corsia in modo caotico e tagliare la strada a un veicolo prima di schiantarsi. L’incidente coinvolge una Lamborghini e si è verificato in condizioni di guida caotica. La registrazione mostra il momento prima dell’impatto, con la vettura che si ferma dopo lo scontro. Non sono stati forniti dettagli sulle conseguenze per il conducente.

È stato diffuso il video, girato dalla dash cam di un'altra vettura, che riprende la Lamborghini di Raheem Sterling cambiare corsia in maniera caotica e tagliare la strada a un furgone prima di schiantarsi. L'attaccante inglese era sotto effetto di stupefacenti, come appurato dalle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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