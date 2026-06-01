ragazzo scompare nel ticino ricerche in corso

Un ragazzo è scomparso nel fiume Ticino a Vigevano, nel Pavese. I vigili del fuoco stanno cercando di rintracciarlo dalle 16 di lunedì primo giugno. Le ricerche sono ancora in corso e coinvolgono squadre specializzate nelle operazioni di salvataggio nelle acque. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente o sull’identità del disperso.

AGI - I vigili del fuoco stanno cercando dalle 16 di lunedì primo giugno di oggi un ragazzo disperso nelle acque del fiume Ticino a Vigevano (Pavia). Secondo le prime informazioni, il giovane stava facendo il bagno quando è stato visto inabissarsi e non riemergere più. Squadre sul posto. Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco con personale specializzato, tra cui i soccorritori acquatici, i sommozzatori e un elicottero del reparto volo, impegnati nelle operazioni di ricerca lungo il tratto interessato del fiume. . . 🔗 Leggi su Agi.it

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