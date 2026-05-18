Si allontana dal domicilio e scompare nel nulla | in corso le ricerche di un 16enne

Da ferraratoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 16 anni, nato in Afghanistan il primo gennaio 2010, è scomparso sabato 16 e da allora non si hanno più sue notizie. Dopo aver lasciato il suo domicilio, non si è più trovato traccia di lui e le ricerche sono ancora in corso. La famiglia e le autorità stanno cercando di rintracciarlo, ma finora senza esito. La scomparsa ha generato preoccupazione tra le persone vicine e le forze dell’ordine stanno lavorando per trovarlo.

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Un intero fine settimana senza dare più sue notizie. Cresce l’angoscia per Adil Momand, nato in Afghanistan il primo gennaio 2010 e scomparso sabato 16. Il giovane è domiciliato presso la comunità per minori ‘La Bussola’ di Argenta.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayDopo la denuncia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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