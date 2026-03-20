Incidente stradale nel Milanese ragazzo di 17 anni cade dalla moto e viene travolto da un'auto | è gravissimo

A Vimodrone, nel Milanese, un ragazzo di 17 anni stava guidando una moto quando è caduto e subito dopo è stato investito da un'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le sue condizioni sono risultate gravissime. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

A Vimodrone (Milano), un ragazzo di 17 anni è caduto dalla moto ed è stato travolto da un'automobile. È gravissimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Grave incidente stradale nel Milanese: ragazzo travolto da un'auto, è in comaUn ragazzo di 28 anni è stato travolto e ucciso da un'auto lungo la Strada provinciale 137, nel territorio comunale di Bellinzago Lombardo, a nordest... Cade dalla moto per evitare un tasso sulla strada, poi viene colpito da un’auto: muore centauro di 31 anniIncidente nella notte a Rimini, dove un 31enne è morto dopo aver perso il controllo della moto su cui viaggiava per evitare un tasso sulla strada. Una selezione di notizie su Incidente stradale Temi più discussi: Incidente sulla A8, traffico in tilt verso Milano: chilometri di coda dopo lo schianto; Doppio incidente nel Milanese: ciclista grave a Milano, motociclista ferito a Settimo Milanese; Settimo Milanese, auto contro moto: centauro sbalzato dalla sella per diversi metri, è grave; Incidente a Milano, uomo di 81 anni investito e ucciso da un tir. Grave incidente su una statale nel Milanese: ragazzino di 17 anni portato via in elisoccorsoUn ragazzino di 17 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sulla Strada statale 11, Padana Superiore, all'altezza di Vimodrone, nel Milanese. Grave incidente: ferito un ragazzino di ... milanotoday.it Incidente nel Milanese, uomo sbalzato dalla moto dopo lo schianto con un'auto: è graveUn grave incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 11.30, a Settimo Milanese, nella frazione di Seguro. Lo scontro, che ha coinvolto un’auto e una moto, è avvenuto in via Enrico ... milanotoday.it #Avviso #Viabilità La Centrale operativa della Polizia locale segnala un nuovo incidente stradale sulla rotatoria della Romea. Viene chiuso parte del tratto stradale in direzione Nave de Vero. Seguiranno aggiornamenti @CMVenezia @muoversiven x.com Un tragico incidente stradale è costato la vita, questa mattina, a una persona questa mattina sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, nel tratto che attraversa il territorio di Vittoria, nel Ragusano. - facebook.com facebook