Ragazzi a lezione di pace a Sarajevo | Perle di umanità nei racconti della guerra

Da ilrestodelcarlino.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gruppo di ragazzi, prevalentemente di Forlì, ha partecipato a una lezione di pace a Sarajevo, accompagnato dal cappellano di Forlimpopoli e docente di religione. L’iniziativa si è svolta nei luoghi simbolo della guerra, con i giovani che hanno ascoltato racconti di umanità tra le macerie. Don Agatensi ha guidato la visita, evidenziando le storie di speranza e resilienza tra le testimonianze di chi ha vissuto il conflitto.

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Don Francesco Agatensi, cappellano di Forlimpopoli e docente di religione ha accompagnato un gruppo di ragazzi, in gran parte forlivesi, a Sarajevo. Non è il primo viaggio di questo tipo: nel 2023 la meta è stata Auschwitz, nel 2024 Monaco e Dachau, nel 2025 ancora Auschwitz e stavolta (dal 30 aprile al 3 maggio) Sarajevo. Un percorso a cui è stato dato il nome ‘Nelle vene della Storia’, promosso dalla Pastorale giovanile della diocesi di Forlì-Bertinoro. "Il progetto – racconta don Agatensi – è nato nel febbraio 2022 dall’intuizione di alcuni amici educatori che si sono chiesti come stare davanti al dramma della guerra. L’intento è quello... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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