Durante una conferenza al Bif&st, un attore ha commentato come l'umanità non abbia ancora capito che la guerra porta dolore e morte. Ha sottolineato che la bruttezza del conflitto armato dovrebbe essere chiara, ma tuttora molte persone non riconoscono le conseguenze devastanti di questi eventi. La sua riflessione si è concentrata sull'importanza di comprendere la reale portata della violenza bellica.

L'attore 78enne con origini Cherokee, premio Oscar alla carriera nel 2020, ha incontrato il pubblico del teatro Petruzzelli al termine della proiezione del film 'Hostiles' “Non comprendo come l'umanità non abbia compreso che la guerra sia dolore, sia brutta e che rappresenti la causa principale della perdita delle vite. Che problemi abbiamo per non averlo ancora capito?”. E' la domanda che, dal palco del teatro Petruzzelli di Bari, si è posto Wes Studi, premio Oscar alla Carriera del 2020, protagonista della Lezione di Cinema di mercoledì 25 marzo al Bif&st 2026, la rassegna cinematografica in corso nel capoluogo pugliese aperta sabato 21 marzo e in programma fino a domenica prossima. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Wes Studi e la Lezione di Cinema per il Bif&st: "L'umanità non ha compreso la bruttezza della guerra"

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