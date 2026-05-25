Il maggio di Aquino | racconti di guerra speranze di pace

L’Associazione Culturale Katartika Ets organizza una due giorni dedicata agli eventi della Seconda Guerra Mondiale che hanno coinvolto il territorio. L’iniziativa ripercorre le storie di guerra per sensibilizzare sulla pace. La manifestazione si svolge nel mese di maggio e comprende incontri e testimonianze legate ai fatti bellici del passato. L’obiettivo è far conoscere le vicende storiche e promuovere la riflessione sulla necessità di evitare conflitti futuri.

L'Associazione Culturale Katartika Ets propone una "due giorni" sugli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale che hanno segnato per sempre il nostro territorio: rivivere le storie di guerra per sviluppare il bisogno di pace.82 anni fa gli Alleati, dopo aver sfondato il duro blocco invernale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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¿Quién decidió cómo debía ser la Iglesia

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