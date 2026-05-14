Tensione al Cpr di via Corelli | bruciati materassi dopo che un 26enne ha tentato di togliersi la vita
Giovedì 14 maggio, nel pomeriggio, un ragazzo di 26 anni ha tentato di togliersi la vita all’interno del Cpr di via Corelli a Milano. Dopo l’episodio, sono stati bruciati alcuni materassi nel centro di identificazione e espulsione. La situazione ha portato a momenti di tensione tra i presenti e le forze dell’ordine intervenute sul posto. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o sulle conseguenze immediate dell’incendio.
Un ragazzo di 26 anni avrebbe cercato di togliersi la vita all’interno del Cpr di via Corelli a Milano nel pomeriggio di giovedì 14 maggio. Il 26enne è stato salvato e accompagnato in ospedale in codice giallo. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.Poco dopo alcune persone. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Vitalba Azzollini (@vitalbaa) / Posts / X x.com
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