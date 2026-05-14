Tensione al Cpr di via Corelli | bruciati materassi dopo che un 26enne ha tentato di togliersi la vita

Giovedì 14 maggio, nel pomeriggio, un ragazzo di 26 anni ha tentato di togliersi la vita all’interno del Cpr di via Corelli a Milano. Dopo l’episodio, sono stati bruciati alcuni materassi nel centro di identificazione e espulsione. La situazione ha portato a momenti di tensione tra i presenti e le forze dell’ordine intervenute sul posto. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o sulle conseguenze immediate dell’incendio.

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