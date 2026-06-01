Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia di bronzo nel cerchio ai Campionati Europei di ginnastica ritmica. Dopo aver subito una delusione nell’All-Around a causa di un problema tecnico, la ginnasta ha reagito ottenendo il risultato sul cerchio. La competizione si è svolta in Europa, con la ginnasta italiana che ha portato a casa il podio. La sua prestazione si aggiunge a quella di Fabriano, che si era già distinta in questa edizione.

Sofia Raffaeli è bronzo europeo al cerchio! Dopo la delusione dell’All-Around, compromesso da una "palla avvelenata" che ne ha condizionato la prova, Sofia Raffaeli ha reagito da campionessa, chiudendo i Campionati Europei di ginnastica ritmica con una preziosa medaglia di bronzo al cerchio. L’azzurra della Ginnastica Fabriano e delle Fiamme Oro era tra le principali favorite per il titolo individuale della rassegna continentale di Varna, in Bulgaria. Alcuni errori nel concorso generale le hanno però impedito di salire sul podio. Nell’ultima giornata dedicata alle finali di specialità, Raffaeli si è riscattata con una brillante esibizione al cerchio che le è valsa il terzo posto continentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raffaeli bronzo al cerchio ai Campionati Europei. Fabriano sempre sul podio

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