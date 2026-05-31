Europei ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli è di bronzo al cerchio Dragas sfiora il podio alla palla
Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia di bronzo al campionato europeo di ginnastica ritmica nel concorso del cerchio, con un punteggio di 29.500. È la sua terza medaglia europea in questa specialità. La ginnasta marchigiana, atleta delle Fiamme Oro, si è piazzata terza sul podio. Nella gara alla palla, un’altra atleta ha sfiorato il podio senza riuscire a salire sul podio.
La marchigiana delle Fiamme Oro sale sul terzo gradino del podio con 29.500, terza medaglia europea in carriera in questo attrezzo. Ottava alle clavette e settima al nastro. Dragas sfiora il bronzo alla palla a 60 centesimi dal podio. Nel pomeriggio la finale a squadre del misto. Si sblocca il medagliere dell’Italia senior ai Campionati Europei di ginnastica ritmica di Varna, in Bulgaria. Il primo sigillo azzurro porta la firma di Sofia Raffaeli: la fuoriclasse delle Fiamme Oro ha conquistato la medaglia di bronzo nella finale di specialità al cerchio con 29.500 punti, aggiungendo un altro prestigioso piazzamento continentale alla sua bacheca. 🔗 Leggi su Sportface.it
2026 Rhythmic Europeans - Sofia Rafaelli (ITA) interview after podium training
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