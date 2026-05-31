Europei ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli è di bronzo al cerchio Dragas sfiora il podio alla palla

Notizia in breve

Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia di bronzo al campionato europeo di ginnastica ritmica nel concorso del cerchio, con un punteggio di 29.500. È la sua terza medaglia europea in questa specialità. La ginnasta marchigiana, atleta delle Fiamme Oro, si è piazzata terza sul podio. Nella gara alla palla, un’altra atleta ha sfiorato il podio senza riuscire a salire sul podio.