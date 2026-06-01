A 19 anni, Rafael Jódar si prepara ad affrontare Zverev al Roland Garros 2026. Ha dichiarato di voler godersi la sfida, consapevole della difficoltà del match. La partita rappresenta un momento importante per il giovane tennista, che ha già attirato l’attenzione nel torneo. La sfida si terrà nei prossimi giorni, senza ulteriori dettagli sul percorso o sui precedenti incontri.

A soli 19 anni, Rafael Jódar continua a essere una delle storie più sorprendenti del Roland Garros 2026. Il talento madrileno ha conquistato l ‘accesso ai quarti di finale al termine di una settimana che sta consolidando la sua crescita sulla terra battuta e alimentando aspettative sempre più alte. Ora sulla sua strada c’è A lexander Zverev, tra i principali candidati al titolo, ma il giovane spagnolo non sembra intenzionato a porsi limiti. In conferenza stampa, Jódar ha alternato entusiasmo, lucidità e consapevolezza, raccontando le emozioni di un traguardo che fino a pochi mesi fa appariva lontano. Pur riconoscendo il valore del prossimo avversario, il numero 19enne ha mostrato fiducia nei propri mezzi e nella qualità del tennis espresso nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rafael Jodar: “Mi godrò la sfida contro Zverev, so che partita mi aspetta”

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