Un’analisi delle recenti dichiarazioni di Rafael Jodar, allenatore di Jannik Sinner, rivela come il tecnico abbia definito il giocatore italiano un modello di riferimento. Jodar ha anche commentato la sconfitta a Madrid, affermando che questa esperienza gli offrirà insegnamenti utili per il futuro. Nel panorama tennistico attuale, il 2026 si sta delineando con eventi e risultati significativi, tra cui le performance di vari atleti noti.

Il 2026 del tennis sta vivendo momenti ben precisi. Il primissimo scorcio ha visto Carlos Alcaraz trionfare all’Australian Open, quindi da marzo in avanti Jannik Sinner ha monopolizzato l’attenzione di tutti cannibalizzando tutti i Masters 1000 a cui ha preso parte: Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madrid (aggiungendo anche Parigi Bercy al termine della scorsa annata si arriva quindi a quota 5 successi di fila). Ma, nelle ultime settimane, a lato del percorso netto dell’altoatesino, ha iniziato a farsi largo un nuovo volto del tennis mondiale. Stiamo parlando ovviamente di Rafael Jodar che, dopo la vittoria a Marrakech, ha centrato le semifinali a Barcellona, prima di fermarsi ai quarti di Madrid proprio al cospetto del numero 1 del mondo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennis, Rafael Jodar incorona Jannik Sinner: “Un modello per me, la sconfitta di Madrid mi insegnerà molto”

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