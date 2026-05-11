Andrea Pellegrino sull’approccio contro Sinner | Darò il massimo e mi godrò la partita Soldi guadagnati? Le emozioni valgono di più

Andrea Pellegrino si prepara ad affrontare la partita contro Sinner, dichiarando che darà il massimo e si concentrerà sul piacere di giocare. Ha affermato che, oltre ai premi in denaro, le emozioni vissute durante il torneo sono ciò che conta di più. La sua avventura al Foro Italico prosegue, dopo aver superato alcuni turni, e ora si appresta a misurarsi con un avversario di alto livello.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La favola di Andrea Pellegrino continua a prendersi il Foro Italico. Dopo aver superato le qualificazioni e conquistato per la prima volta in carriera l’accesso al tabellone principale di un Masters 1000, il pugliese ha centrato anche gli ottavi di finale grazie al successo contro Frances Tiafoe, numero 22 del mondo, battuto 7-6 6-1 al termine di un match intenso, fisico e ricco di ribaltamenti emotivi. Per Pellegrino è la vittoria più importante della carriera, costruita con lucidità e coraggio contro un avversario abituato ai grandi palcoscenici. L’azzurro ha saputo resistere nei momenti più delicati del primo set, senza perdere ordine e intensità, prima di prendere progressivamente il controllo dell’incontro fino a dominare il secondo parziale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Andrea Pellegrino sull’approccio contro Sinner: “Darò il massimo e mi godrò la partita. Soldi guadagnati? Le emozioni valgono di più” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sinner ritrova Andrea Pellegrino a Roma 7 anni dopo una finale: “Ma mi sono perso quella partita”Jannik Sinner dopo la vittoria contro Popyrin ha parlato della prossima sfida contro Andrea Pellegrino. Jannik Sinner il più ricco dell’anno! In testa all’ATP Prize Money: sorpasso su Alcaraz e soldi guadagnati in stagioneJannik Sinner è balzato al comando dell’ATP Prize Money, la classifica dei premi in denaro elaborata in maniera ufficiale dall’Associazione dei... Argomenti più discussi: Internazionali d’Italia 2026: Andrea Pellegrino batte Landaluce e vola nel main draw; ATP Roma 2026, Pellegrino: Non mi sarei aspettato di fare terzo turno qui; Lorenzo Musetti: Vivrò il torneo di Roma con più serenità per divertirmi in campo. Andrea Pellegrino sull’approccio contro Sinner: Darò il massimo e mi godrò la partita. Soldi guadagnati? Le emozioni valgono di piùLa favola di Andrea Pellegrino continua a prendersi il Foro Italico. Dopo aver superato le qualificazioni e conquistato per la prima volta in carriera ... oasport.it