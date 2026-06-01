Radici Foreste | in scena La Mandragola di Stivalaccio Teatro ingresso gratuito

In città si svolge ancora Radici Foreste, il festival dedicato a teatro, circo contemporaneo e arti performative, che anima spazi urbani e aree verdi della provincia veneziana con spettacoli, laboratori e attività per tutte le età. Tra gli eventi in programma, è in scena “La Mandragola” del gruppo Stivalaccio Teatro, con ingresso gratuito. La rassegna prosegue con diverse iniziative in vari luoghi della regione.

Prosegue Radici Foreste, il festival diffuso dedicato al teatro, al circo contemporaneo e alle arti performative che anima spazi urbani e aree verdi della città metropolitana di Venezia con spettacoli, laboratori e attività per tutte le età.Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 4 giugno. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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